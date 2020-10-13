Москва, , 15:51 — REGNUM Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак», чемпион СССР и России в составе команды Василий Кульков похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает «Чемпионат».

Также известно, что церемония прощания с футболистом ранее прошла в Москве. Василий Кульков похоронен около могилы ещё одного экс-футболиста «Спартака» — полузащитника Фёдора Черенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак», участник сборной СССР и России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.