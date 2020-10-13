Архангельск, , 15:48 — REGNUM В Архангельске собираются создать центр подготовки работников портовой отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Для Архангельского морского торгового порта также актуальна проблема нехватки квалифицированных кадров. В настоящий момент в регионе действуют четыре техникума, которые готовят стропальщиков, кладовщиков и слесарей. Вместе с тем есть возможность организовать подготовку докеров, механизаторов и машинистов кранов, для чего есть специальный учебный полигон», — сообщили в правительстве.

Предполагается, что центр будет создан на базе Архангельского морского рыбопромышленного колледжа или нескольких профессиональных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, портовики сообщили губернатору Архангельской области о том, что развитие порта сдерживает состояние подъездных путей. Глава региона обещал построить дорогу, но при одном условии.