Москва, , 15:54 — REGNUM Пациенты с коронавирусной инфекцией заполнили в российских больницах почти 90% отведённых им коек. Об этом заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил 13 октября в ходе онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90 процентов», — сказал Гриднев.

Он отметил, что примерно 20% коечного фонда занимают пациенты с лёгкой формой заболевания. Эти люди могут лечиться дома. Таким образом, коечный фонд можно освободить на эти 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор исследовательского центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о коварных последствиях коронавирусной инфекции. У части переболевших вырабатываются антитела к интерферону, который защищает организм от разных типов вирусов.

Читайте также: Карантин по COVID-19 отменяется, зато будет всё остальное