Москва, , 16:06 — REGNUM Москва оказалась на последнем месте в рейтинге городов, где живут любители сладкого. Об этом свидетельствует опрос, который провело независимое исследовательское агентство Zoom Market в октябре 2020 года.

Эксперты составили реестр 24 субъектов страны и выяснили, что больше всего сладкое любят в Якутске, Махачкале и Казани. Москва же замкнула реестр, оказавшись на последнем месте в списке населённых пунктов, где проводился опрос. У респондентов выясняли, любят ли они сладкое, как часто его едят и какие продукты предпочитают. В топ-10 вошли Якутск, Махачкала, Казань, Челябинск, Омск, Тамбов, Иваново, Ростов-на-Дону, Пермь и Воронеж.

По результатам проведенного исследования, 19% россиян, попавших в выборку, не употребляют сладкое, и только 3% из них по состоянию здоровья. Самыми популярными сладкими продуктами у россиян стали: чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%), шоколад (16%), мед (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкая газировка (2%) и сгущенное молоко (1%). Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах Российской Федерации. Общая выборка составила 2880 интервью.

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