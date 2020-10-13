Тюмень, , 15:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 13 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 128 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 октября зарегистрировано 10 875 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7 931 человек, 46 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 13 октября 17 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1340 человек остаётся под медицинским наблюдением.