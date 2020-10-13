Лондон, , 15:40 — REGNUM Введение жестких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией является «неизбежным» в британской столице, заявил 13 октября мэр Лондон Садик Хан, сообщает Sky News.

По его словам, на сегодняшний день имеются все показатели — число госпитализаций, число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, заболеваемость среди пожилых людей, — чтобы сделать вывод, что ситуация выходит из-под контроля.

«Боюсь, это означает, что неизбежно в течение следующих нескольких дней Лондон пройдет порог, оказавшись на среднем уровне», — отметил градоначальник, имея в виду уровни опасности распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 12 октября власти Великобритании ввели трехуровневую модель «локальных уровней предупреждения о коронавирусе» с тем, чтобы можно было избежать введения национального карантина. В рамках новой системы выделяются три уровня опасности — средний, высокий и очень высокий.