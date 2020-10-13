Лондон, 13 октября 2020, 15:40 — REGNUM Введение жестких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией является «неизбежным» в британской столице, заявил 13 октября мэр Лондон Садик Хан, сообщает Sky News.
По его словам, на сегодняшний день имеются все показатели — число госпитализаций, число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, заболеваемость среди пожилых людей, — чтобы сделать вывод, что ситуация выходит из-под контроля.
Напомним, 12 октября власти Великобритании ввели трехуровневую модель «локальных уровней предупреждения о коронавирусе» с тем, чтобы можно было избежать введения национального карантина. В рамках новой системы выделяются три уровня опасности — средний, высокий и очень высокий.