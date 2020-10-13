Брянск, , 15:50 — REGNUM 400 исследований на коронавирус проводят ежедневно КТ-центры в Брянской области. Медучреждения работают круглосуточно, сообщили ИА REGNUM 13 октября в региональном оперативном штабе.

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Исследования проводят в четырёх центрах Брянской области. Все они имеют единую систему, которая централизованно подключена к общей исследовательской базе России. КТ-центры работают круглосуточно с необходимыми техническими перерывами для санитарной обработки.

В начале 2020 года в регионе насчитывалось 16 КТ-аппаратов, сейчас их количество доведено до 21, все они функционируют.