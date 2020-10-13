Курск, , 15:38 — REGNUM Сотрудники Курской областной больницы сделали прививки от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привили восемь человек. Вакцину получили медработники из групп риска, в том числе сотрудники, работающие с биоматериалом, и работники отделения медицинской помощи. Перед процедурой все прошли осмотр у терапевта, сдали тесты на антитела к COVID-19.

Через 21 день медики получат второй компонент вакцины, после чего спустя две недели у них возьмут тесты на антитела, чтобы проверить эффективность прививки.

«Для сотрудников областной больницы это первая партия, надеемся, что следующая будет больше, позволит провести вакцинацию и защитить от инфекции наших сотрудников», — прокомментировал заведующий пульмонологическим отделением Евгений Шабанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область получила 84 дозы вакцины, рассчитанных на 42 человек. Три медицинских работника уже прошли оба этапа вакцинации. Ожидается еще одна партия «Гам-КОВИД-Вак», благодаря которой привить смогут 955 человек.

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