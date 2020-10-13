Качканар, Свердловская область, , 15:43 — REGNUM В Свердловской области определили график посещений монастыря общины «Шедруб Линг» на горе Качканар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Представители общины и Качканарского горно-обогатительного комбината подписали совместное соглашение по графику помещений на 2020 год. Теперь буддистам и туристам разрешат приходить в монастырь на горе два дня в неделю, по субботам и воскресеньям. Также разрешается посещать сооружения в дни буддистских праздников.

Сама община переехала в посёлок Косья.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между буддистами и компанией «Евраз» длился несколько лет. Представители религиозной общины отказывались покидать гору Качканар.

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