Москва, , 15:39 — REGNUM После вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя заразиться коронавирусом или заразить других. Об этом главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила 13 октября на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

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По её словам, вопросы о том, как переносится прививка и каковы последствия этой процедуры, очень распространены.

«Конечно, заразиться нельзя», — подчеркнула она.

После вакцинации «Спутником V» антитела к коронавирусу появляются в разном титре. Примерно у 10% добровольцев, которым поставили прививку, немного повышалась температура тела, добавила Драпкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал тревожной ситуацию с коронавирусом, которая наблюдается в России.

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