Варшава, , 15:31 — REGNUM Председатель Польской футбольной ассоциации Збигнев Бонек сообщил, что из-за роста числа случаев коронавируса в Польше футбольные стадионы могут быть снова закрыты для зрителей. Об этом 13 октября передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Если так будет продолжаться, нам придется закрыть стадионы», — сказал Бонек.

Запрет для зрителей посещать стадионы чемпионата и кубка страны по футболу был введен в Польше в марте текущего года. В июле болельщики частично вернулись на стадионы: согласно регламенту, сейчас может быть заполнено не более 50% мест на трибунах. При этом, зрители должны быть рассажены через одного.

Однако в связи с тем, что в Польше начался еще более стремительный рост заражений коронавирусом, чем был весной, власти готовятся вернуться к прежним мерам.

13 октября минздрав Польши сообщил, что за последние сутки в республике было выявлено 5 068 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, 63 инфицированных скончались. Выздоровели за последние 24 часа 803 человека. С начала эпидемии в Польше подтверждено 135 278 случаев заражения коронавирусом. На данный момент 3 101 человек умер из-за инфекции. 82 004 человека выздоровели.