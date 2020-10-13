Москва, , 15:40 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против жителя Дагестана Саида Сулейманова, который обвиняется в участии в террористическом сообществе на территории исправительной колонии в Калмыкии. Материалы направлены для рассмотрения в Южный окружной военный суд, сообщается 13 октября на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в ИК-2 Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал в колонии террористическое сообщество. В его состав в период до середины декабря 2019 года вошло более 100 заключенных. В ноябре 2014 года присоединился к ним и Сулейманов, который был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Установлено, что в колонии Сулейманов и другие участники сообщества проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые с испльзованием литературы, признанной судами экстремистской. Обвиняемый вышел из состава сообщества в декабре 2015 года, поскольку был освобожден из колонии в связи с окончанием срока наказания.

В настоящее время, помимо Сулейманова, по делу также привлекаются 42 человека. Гасанов же освободился в начале 2015 года, а уже в марте того же года был ликвидирован в Дагестане при нападении на сотрудников правоохранительных органов. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.