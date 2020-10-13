Москва, 13 октября 2020, 15:29 — REGNUM Коронавирус становится всё более «коварным». Об этом заявил Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал первую зарегистрированную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Глава центра пояснил, что речь идёт о последствиях перенесённого COVID-19 для человеческого организма. Так, по его словам, у почти 10−15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме вирус провоцирует выработку антител к интерферону, который является защитным белком, выделяемым в организме для борьбы с разными типами вирусов.
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Гинцбург подчеркнул, что антитела к интерферону блокируют «не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов заявил, что новая коронавирусная инфекция мутирует и постепенно становится менее агрессивной, но зато более заразной. Это объясняется тем, что вирус пытается подольше задержаться в человеческой популяции, подчеркнул учёный.
Семенов считает, что постепенно произойдет взаимное привыкание коронавируса SARS-CoV-2 и организма человека и новый коронавирус станет одним из многих вирусов, с которыми человечество научилось жить.
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