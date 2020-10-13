Джакарта, , 15:28 — REGNUM Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Пол Юсри Юнус заявил, что полиция задержала более 500 человек во время демонстрации в стране, сообщает CNN Indonesia.

«Сегодня мы задержали 500 человек. Мы провели рейд. Почти все они школьники и безработные», — заявил Пол Юсри Юнус.

Известно, что полиция начала разгонять демонстрантов в центре Джакарты около 16:10 по местному времени. Властям пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, сотни людей приняли участие в демонстрации против закона о создании рабочих мест, проведенной национальным антикоммунистическим альянсом, которая получила названия «акция 1310» в центре столицы Индонезии. Несколько несовершеннолетних детей были приглашены для участия в массовых мероприятиях. Полиция снова закрыла доступ к Государственному дворцу в Джакарте.

Протесты против закона о создании рабочих мест прошли во многих городах Индонезии 6−8 октября 2020 года. Закон был негативно принят рабочими, студентами и другими элементам гражданского общества потому, что считается, что закон ориентирован на интересы предпринимателей, а не рабочих.

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