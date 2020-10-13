Самара, , 15:33 — REGNUM «Школа волонтеров наследия» откроется в Самаре. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

В сообщении пресс-службы говорится, что проект организован в рамках реализации национального проекта «Культура». К участию в проекте приглашаются лица старше 18 лет. По окончании обучения слушателям будет выдаваться сертификат.

Отмечается, что все занятия будут проходить с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

Сообщается, что проект «Школа волонтеров наследия» будет реализовываться в текущем году в десяти регионах РФ. Это курс обучения для всех неравнодушных граждан к истории России. Курс состоит из теоретической и практической части.

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