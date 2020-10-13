Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге выявили коронавирусную инфекцию у главного врача Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) Максима Кабакова, об этом 13 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в городском комитете по здравоохранению.

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С 17 апреля 2020 года ГВВ был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, летом стационар вернулся к обычной работе и приёму плановых пациентов, а с 12 октября вновь перешел на лечение больных с ковидом.

52-летний Максим Кабаков — полковник медицинской службы запаса, доктор медицинских наук, профессор.

Отметим, с 12 октября под его руководством начал работу новый корпус больницы на Наличной улице, который был возведён для пациентов с COVID-19, а с 13 октября начал работу полевой госпиталь развернутый в «Ленэкспо», где также будут работать врачи ГВВ.

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