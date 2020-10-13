Москва, , 15:26 — REGNUM Медики получили единый алгоритм диагностики и лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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"Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что каждый человек уникален, и по этой причине лечение от COVID-19 в каждом отдельном случае назначает медик, имеющий на руках полную картину заболевания, в том числе и информацию о сопутствующих болезнях.