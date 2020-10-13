Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал Министерству просвещения и языковой политики Абхазии гуманитарную помощь для профилактики распространения коронавируса в школах. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

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По данным журналистов, благодаря гумпомощи все школы республики будут оснащены бесконтактными термометрами и диспенсерами для воды. Также в Абхазию привезли более 15 тыс. литров средств дезинфекции, столько же антибактериального жидкого мыла и 2 тыс. литров антисептических средств для рук.

«Образовательные учреждения в Абхазии продолжают свою работу, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Особенно важно уделять внимание исполнению необходимых санитарно-гигиенических правил и инструкций, которые позволят обезопасить участников образовательного процесса от заражения», — прокомментировал доставку гуманитарной помощи руководитель Сухумского офиса детского фонда ООН Уильям Хэнлон.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на 13 октября, в Абхазии за время пандемии выявили 2343 носителя SARS-CoV-2, из которых 854 победили инфекцию. Скончались 23 пациента с диагнозом COVID-19.

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