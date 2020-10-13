Минск, , 15:20 — REGNUM Во время несанкционированных протестных акций, которые состоялись в Белоруссии 12 октября, было задержано 186 их участников. Об этом 13 октября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержаны 186 граждан», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Белоруссии состоялась протестная акция «марш пенсионеров», которая закончилась стычками с правоохранителями, в результате чего последние вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые патроны.

Отметим, в ходе массовых протестных акций, которые прошли в Белоруссии 11 октября, было задержано 713 их участников.