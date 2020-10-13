Курск, , 15:18 — REGNUM В Курской области медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, за сентябрь получили более 189,7 млн рублей дополнительных выплат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По постановлению правительства № 415 более трёх тысяч медиков получили 48,2 млн рублей, по постановлению правительства более двух тысяч человек получили 117,7 млн рублей. Также были начислены региональные выплаты 2 тыс. 181 сотруднику. На эти цели из областного бюджета выделили 23,8 млн рублей.

Стимулирующие выплаты осуществляются с апреля. За это время медработники Курской области за работу с коронавирусом получили 1,6 млрд рублей, большая часть из которых поступила из федерального бюджета. Также в регионе действует горячая лини по вопросам начисления стимулирующих выплат.

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