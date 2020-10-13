Самара, , 15:12 — REGNUM Сеть центров амбулаторной онкопомощи появится в Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассмотрели на совещании комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Центры амбулаторной онкологической помощи позволят увеличить доступность оказания онкопомощи, а также сократить сроки диагностики заболеваний.

По словам председателя комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марины Сидухиной, до 2024 года планируется открыть 12 центров в разных городах и районах региона.

По словам главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова, до конца 2020 года в области планируется открыть ещё три амбулаторных центра — в Тольятти, Сызрани и Самарской городской больнице № 4. Оснащены они будут современным оборудованием экспертного класса за счет средств областного бюджета.

Сообщается, что первый в Самарской области центр амбулаторной онкологической помощи открыл свои двери в конце прошлого года в Самарской ГКБ № 8. В нем уже обследовано порядка шести тысяч пациентов. При этом 178 человек отправлено на лечение, а 288 — на дополнительное обследование.

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