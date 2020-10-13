Москва, , 15:12 — REGNUM Потребность российской системы здравоохранения в вакцинах от гриппа будет полностью удовлетворена в ноябре. Об этом первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб заявил 13 октября в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Он отметил, что за август и сентябрь произведено более половины необходимого объёма вакцин. Препараты доставлены в регионы. Потребность в таких вакцинах производители полностью закроют до конца следующего месяца.

Предполагается, что вакцину получат 60% жителей России и 70% тех, кто находится в группах риска. Для полного обеспечения вакциной есть все производственные возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России — 45% — не считают ежегодную вакцинацию от гриппа необходимой для себя.

Читайте также: Почти 50% жителей РФ не считают нужным делать прививку от гриппа — опрос