Орск, Оренбургская область, , 15:41 — REGNUM Дисциплинарный комитет ФХР после детального рассмотрения вопросов пребывания спортсмена Павла Крутия в хоккейном клубе «Южный Урал» (Оренбургская область) за период с 8 по 10 июля 2020 года, оказания хоккеисту медпомощи и изучения документов Следственного комитета вынес решение в отношении должностных лиц клуба, хоккеист которого ушёл из жизни. Информация об этом опубликована на сайте ВХЛ.

Генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Пивунов оштрафован на 500 тыс. рублей. кроме того, Пивунову запрещено заниматься любой связанной с хоккеем деятельностью в течение одного года условно с испытательным сроком на один год.

Главному тренеру Евгению Зиновьеву вынесли предупреждение. Ему также запрещена деятельность, связанная с хоккем, на один год условно с испытательным сроком на один год.

К врачу хоккейного клуба «Южный Урал» Дмитрию Лебедеву применили санкцию в виде запрета на выполнение лицом конкретной функции — врача хоккейного клуба — в течение одного года.

Совершение в течение испытательного срока нарушения, за которое применена санкция, влечет отмену условного исполнения санкции и ее последующую реализацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области 10 июля скончался 23-летний хоккеист ХК «Южный Урал"Павел Крутий. По данным пресс-службы ВХЛ, хоккейный клуб полностью выплатил компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон по контракту родственникам погибшего спортсмена.

Следственные органы по результатам проверки по факту гибели хоккеиста вынесли 8 сентября постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц АНО «Спортивный клуб «Южный Урал» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

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