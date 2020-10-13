Каракас, , 15:01 — REGNUM Власти Венесуэлы согласились с идеей заменить названия улиц и общественных территорий, которые носят имена колонизаторов Северной и Южной Америки, в том числе и испанских конкистадоров. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я согласился с предложением <…> постепенно, организованно и дисциплинированно начать процесс деколонизации общественных пространств, которые носят имена колонизаторов», — написал Мадуро.

Он пообещал восстановить таким образом права коренных народов региона.

Ранее в ходе выступления на ТВ Николас Мадуро заявил, что шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе, являющееся одной из главных автомагистралей столицы, сменит своё название. По его мнению, такое название главного шоссе Каракаса — «позор и оскорбление» для венесуэльцев. После переименования шоссе будет носить название Великого вождя Гуайкайпуро.