Белгород, , 15:07 — REGNUM В Белгородской области 13 октября зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь случаев больше, чем в предыдущие сутки. Скончались два человека.

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С начала пандемии в регионе выявлены 9803 носителя коронавируса. Выздоровели 8102 человека, из них 73 выписаны за минувшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 68 пациентов.

В стационарах региона проходят лечение 523 человека, из которых 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.