Омск, , 14:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном оперштабе.

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Всего в Омской области по состоянию на 13 октября умерли 354 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 октября в Омской области также скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 12 407 случаев заражения коронавирусом.