Ставрополь, , 14:59 — REGNUM Ставропольский край получит дополнительно около 22 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По данным министерства строительства и архитектуры Ставрополья, в текущем году в регионе уже переехали в новые квартиры девять ветеранов Великой Отечественной войны, еще 18 ветеранов в ближайшее время смогут приобрести собственное жилье. В общей сложности на эти цели будет направлено 38 млн рублей.

Всего из резервного фонда правительства РФ на обеспечение ветеранов «достойным жильем», согласно распоряжению Мишустина, 65 регионам будет направлено в сумме более 1 млрд рублей. Ожидается, что дополнительное финансирование поможет переехать в новые квартиры 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий. Завершить работу над исполнением распоряжения регионам необходимо до конца 2020 года.