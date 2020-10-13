Саратов, , 14:58 — REGNUM В Саратовской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления (желтый уровень погодной опасности). В большинстве районов сохранится 4 класс горимости, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В период с 13 по 19 октября местами по Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (оранжевый уровень) — 5 класс, с дальнейшим распространением по территории, говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области обстановка в лесах остается сложной. Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин провел экстренное заседание в главном управлении МЧС по ситуации с лесными пожарами. На 17 часов 12 октября в области действовали шесть лесных пожаров.

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