Омск, , 14:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 152 человек, за весь период — у 12 559. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в областном оперативном штабе.

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Доля выздоровевших пациентов в регионе составляет 79,5%. Всего в Омской области выздоровели 9987 человек, в том числе 72 — за последние сутки.

За весь период в регионе проведено 552 464 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 октября в Омской области было выявлено 149 случаев заражения коронавирусом.

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