Москва, , 14:51 — REGNUM Рост числа выявленных случаев коронавируса будет продолжаться до первой декады ноября 2020 года. Об этом агентству РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — сказал Горелов.

По его словам, нынешний рост числа заражений является ожидаемым, и ещё весной 2020 года специалисты говорили о том, что коронавирус не станет исключением в списке сезонных вирусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса.