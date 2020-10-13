Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проводится проверка после жалоб покупателей на выдаваемые продавцами «маски напрокат» в одном из супермаркетов сети «Пятёрочка». Об этом заявили в пресс-службе компании X5 Retail Group.

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Жители сообщили, что в одном из магазинов торговой сети покупателям выдают маски на время нахождения в магазине, после чего нужно сдать маску обратно.

«Если информация подтвердится, то к сотрудникам, допустившим нарушение, будут применены дисциплинарные меры», — сообщили в компании интернет-газете Znak.

В магазине предлагают клиентам приобрести или использовать предлагаемую магазином одноразовую маску. Клиент сам принимает решение об утилизации средства индивидуальной защиты, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок в общественных местах.

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