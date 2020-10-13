Курган, , 14:48 — REGNUM Два курганских вуза в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ с 19 октября полностью перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщают пресс-службы высших учебных заведений.

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В Курганском государственном университете дистант продлится до 9 ноября. В Шадринском государственном педагогическом университете конкретные сроки окончания дистанционного обучения не называются.

Отметим, что в Курганской области с 15 сентября суточный прирост заражений с 25 случаев достиг до 67 случаев 13 октября.