Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве меняется порядок получения выплат на детей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно изменениям, теперь для получения госуслуг и мер соцподдержки москвичам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Ранее справки были нужны для оформления выплат на детей. Теперь получать необходимую информацию в ведомствах будут в электронной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 октября московские организации начали передавать сведения в мэрию Москвы о сотрудниках, переведённых на удалённый режим.

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