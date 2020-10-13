Ярославль, 13 октября 2020, 14:36 — REGNUM В Ярославской области количество коек для больных COVID-19 увеличено до 1519. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Ещё 12 октября депздрав региона сообщал о 1351 развернутой койке.
Власти региона готовы развернуть до трех тысяч коек в ковид-клиниках. Ранее в департаменте заявляли о двух тысячах потенциальных мест. Судя по этим данным, медики готовятся к ещё большему росту пациентов с ковидом. Рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала осени.
Сейчас в 21 больнице области проходят лечение 976 пациентов. Это более чем на сто человек больше, чем было в начале лета.
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