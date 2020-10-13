Москва, , 14:34 — REGNUM Население мира растет буквально за счет 10 стран, но к 2100 году и этот рост прекратится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал инициативу о введении в России налога на бездетность, с которой выступила общественная организация «Совет матерей».

«Мне представляется, что это заявление скорее направлено на то, чтобы эпатировать публику, нежели на то, чтобы найти реальный механизм решения демографических проблем России, — сказал Комолов. — Реальная рождаемость намного ниже, чем те показатели, которые дает статистика в среднем по стране. И исправлять ситуацию действуя методами штрафа — это сомнительно. Люди не заводят детей по гораздо более фундаментальным причинам. Причем эти причины определяются как чисто бытовыми вещами, так и тем, что реалии XX века не толкают общество к созданию больших семей. Это проблема не только России. Население в мире растет буквально за счет 10 стран. Всего! По большей части это бедные страны. Но к 2100 году мы получим ситуацию, когда население перестанет прирастать и начнет убывать».

Однако тут, по словам Комолова, возникает вопрос: если человека замещает машина, то дает ли современный капитализм ему возможность реализоваться в сферах деятельности, не связанных с материальным производством?

«И тут оказывается, что дворник с метлой уже не нужен, а ученый и писатель еще не нужен. Люди становятся лишними. Технологический процесс в такой ситуации оказывается однобоким и направленным лишь на максимизацию эксплуатации отсталых экономик», — пояснил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Соколов заявил, что в России нелогично и нецелесообразно вводить какие-то дополнительные налоги на бездетных граждан.

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