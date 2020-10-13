Москва, , 14:35 — REGNUM Перевод отдельных групп студентов МГУ на дистанционное обучение возможен в случае вспышки коронавирусной инфекции на том или ином факультете. Об этом сообщает 13 октября пресс-служба Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

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В вузе пояснили, что продолжают обучение в гибридном формате, с соблюдением всех мер по профилактике COVID-19. Практикумы, лабораторные работы и занятия в малых группах проходят очно, а поточные курсы переведены в онлайн-формат.

«Решение о переводе отдельных групп обучающихся на дистанционный формат зависит от эпидемиологической ситуации на каждом отдельном факультете», — отмечают в МГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на экономическом факультете МГУ перевели в онлайн формат поточные лекции, так как среди студентов выявили подхвативших коронавирусную инфекцию.

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