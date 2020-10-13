Киев, , 14:30 — REGNUM Большинство жителей Украины поддерживают идею приобретения вакцины от коронавируса в России. К такому выводу пришли социологи из компании «Роботизированные телесистемы» (RTS), которые опубликовали результаты исследования на своём официальном сайте.

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На вопрос: «Нужно ли уже сейчас покупать вакцину в России или нужно ждать, чтобы ее начала производить другая страна?» — 59,4% опрошенных ответили, что вакцину нужно покупать в РФ. 29,5% респондентов готовы подождать, пока препарат начнёт производить другая страна, а 11,1% затруднились дать ответ.

Исследование проводилось с 9 по 12 октября 2020 года. Всего было опрошено 3 тыс. совершеннолетних жителей территории, подконтрольной Украине.

Напомним, ранее кардиохирург Борис Тодуров заявил о том, что граждане Украины сами массово ввозят российскую вакцину на территорию РФ и прививаются ею на свой страх и риск.

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