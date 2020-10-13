Москва, , 14:25 — REGNUM В России нелогично и нецелесообразно вводить какие-то дополнительные налоги на бездетных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

«Учитывая, что в нашей стране до 15% семей не могут иметь детей по причине бесплодия, а часть потенциальных родителей откладывают рождение ребенка по экономическим соображениям, говорить о введении дополнительных налогов на бездетных граждан нелогично и нецелесообразно, — сказал Соколов. — Какие бы дополнительные поступления в бюджет данный налог ни обеспечил, в приоритете должны быть поддержка семей, которые стремятся завести детей. Такие программы в России созданы и активно развиваются, например, материнский капитал».

При этом Соколов подчеркнул, что создание дополнительной нагрузки на бездетных граждан может привести к социальным потрясениям и росту числа недовольных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу о введении в РФ налога на бездетность раскритиковал экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.