Москва, 13 октября 2020, 14:25 — REGNUM В России нелогично и нецелесообразно вводить какие-то дополнительные налоги на бездетных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.
При этом Соколов подчеркнул, что создание дополнительной нагрузки на бездетных граждан может привести к социальным потрясениям и росту числа недовольных.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу о введении в РФ налога на бездетность раскритиковал экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.