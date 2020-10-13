Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM «Метрострой» Санкт-Петербурга показал, как строится новая коричневая — Красносельско-Калининская линия (ККЛ) — линия метрополитена. На строящемся участке сейчас работают сразу два проходческих щита. Один уже прошел участок между будущими станциями «Казаковская» — «Путиловская», а второй щит строит правый перегонный тоннель. Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе компании.

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Напомним, Красносельско-Калининская линия — будущая шестая («коричневая») линия Петербургского метрополитена, которая должна соединить через центр юго-западную (Красносельский) и северо-восточную (Калининский) части города.

В планах у метростроителей возвести линию, которая будет идти параллельно самой загруженной «красной ветке», соединяться с ней двумя пересадочными узлами и таким образом разгружать ее от большого пассажиропотока.

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Как отметили в «Метрострое», на строящемся участке ККЛ один уже прошел участок «Казаковская» — «Путиловская» и сейчас двигается по направлению к станции «Нарвская», сооружая соединительную ветку с первой линией. А второй щит строит правый перегонный тоннель на участке шахта 843 — шахта 845.

«Сейчас щит уже подошел к границам станции «Путиловская». До этого был успешно преодолен участок, над котором на расстоянии около 10 метров проходят действующие тоннели Кировско-Выборгской линии», — рассказали в компании.

Как уточнили в пресс-службе «Метростроя», в перегоне, как и при проходке левого перегона, ставилась усиленная 130-тонная обделка, которая изготовлялась на заводе ЖБИ.

«Начинал проходку УМ, но в процессе эстафету принял ГСУ и впереди у него еще 1400 метров тоннеля», — подытожили в компании.

Добавим, срок ввода станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») запланирован на 2023 год. Станции метро «Каретная», «Боровая», «Заставская», «Броневая» планируются к открытию после 2026 года.

Напомним, в начале сентября Смольный снял 1,16 млрд рублей со строительства Красносельско-Калининской линии, чтобы ускорить возведение на четвертой («оранжевой») линии метро новых станций «Театральная» и «Горный институт», которые должны были открыться в 2022 году. Однако недавно срок их открытия также перенесли на 2023 год.

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