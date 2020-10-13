Грозный, , 14:18 — REGNUM Бандиты, уничтоженные 13 октября в ходе спецоперации в Грозном, давно числились в оперативной базе. Все они находились в розыске в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.

Фотографии боевиков с их данными опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в телеграм-канале. Это уроженцы республики Магомед Цураев, Магомед Магомадов, Рамзан Муртазалиев, Майрбек Имамурзаев. Старшему из них 32 года, младшему — 26 лет.

По словам Кадырова, они прибыли в Чечню из-за границы и планировали теракты. О планах боевиков на совершение преступлений террористической направленности сообщили и в Национальном антитеррористическом комитете. Вычислить правоохранительным структурам подозрительных лиц помогли местные жители, сообщившие о проживании в одном из частных домов Грозного неизвестных.

«Помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — написал Кадыров.

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