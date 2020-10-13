Москва, , 14:08 — REGNUM Минздрав РФ завершит процедуру передачи необходимых объёмов вакцины от гриппа до конца ноября 2020 года. Об этом в ходе конференции «Пандемия 2020» заявил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

«В августе — сентябре более половины от этого объема произведено и уже доставлено в регионы. До конца следующего месяца потребность российской системы здравоохранения в данных вакцинах будет полностью удовлетворена», — сказал Цыб.

По его словам, ведомство намерено охватить в рамках вакцинации от гриппа 60% населения России и 70% людей из групп риска.

Цыб подчеркнул, что для этого в России имеются все необходимые производственные возможности.