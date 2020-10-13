Красноярск, , 14:05 — REGNUM Хозяйствующие субъекты будут отвечать за сокрытие информации о чрезвычайных ситуациях, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как сообщили ИА REGNUM 13 октября в краевом правительстве, глава региона поручил заместителю председателя правительства края Анатолию Цыкалову тщательно проанализировать действия ООО «Приангарский ЛПК» в связи с разливом нефтепродуктов в Кежемском районе.

Специалисты сделали вывод, что при разливе нефтепродуктов на Приангарском ЛПК слабым звеном в системе реагирования на ЧС стала дежурная служба хозяйствующего субъекта. Информацию о происшествии утаили, не передав в Единую дежурную диспетчерскую службу. То есть, по данным краевых властей, произошла ситуация, аналогичная аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Усс подчеркнул, что все, кто имеет отношение к реагированию на ЧС, «должны понимать свою прямую ответственность за несвоевременное информирование».

«В том числе отвечать будут и хозяйствующие субъекты», — отметил он.

Напомним, 9 октября в Кежемском районе был введён режим ЧС муниципального характера в связи с разливом дизельного топлива.

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На месте работает межведомственная рабочая группа. Специалисты обследуют реку Ангара и её прибрежную зону. Отобраны пробы почвы и воды на месте разлива.

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