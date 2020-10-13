Кызыл, , 14:03 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал отставки председателя администрации Монгун-Тайгинского района Александра Донгака. По мнению руководителя республики, он не справился с подготовкой района к отопительному сезону.

«Я от него не добился того, чтобы на этом важном направлении, а Монгун-Тайга — это очень суровый край, до сих пор нет топливного склада. И эта монопольная ситуация приводит к тому, что самая большая цена на уголь в Монгун-Тайге. Поэтому Аяс Геннадьевич (Оюн, зампред правительства) обязан побыстрее осуществить там смену руководства, чтобы в зимнее время там не было безвластия», — отметили глава.

Как сообщало ИА REGNUM, Монгун-Тайгинский район оказался в числе районов, где до сих пор не достигнут план по завозу угля. По ситуации на 10 октября сюда завезли лишь 53% топлива от плана.

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