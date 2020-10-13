Москва, , 14:02 — REGNUM В Москве на трёх станциях МЦК установили аптечные автоматы. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В автоматах имеются маски, перчатки и антисептики. Их установили на станциях «Шоссе Энтузиастов», «Деловой центр» и «Лужники».

Кроме того, на станциях появились 47 новых вендинговых автоматов с напитками и сладостями.

В департаменте рассказали, что на станциях МЦК устанавливают и банкоматы. Пока их 13, а будет 40 — на каждой станции кольца.