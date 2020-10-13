Женева, Швейцария, , 14:11 — REGNUM Решающее значение при испытаниях вакцин имеет безопасность, потому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила приостановку тестирования такого препарата американской компанией Johnson&Johnson. Об этом сообщил 13 октября представитель ВОЗ.

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Ранее в компании объявили о приостановке исследований вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» у одного из добровольцев. Состояние этого человека изучают медики.

«Мы рады видеть, что разработчики вакцин обеспечивают научную достоверность испытаний и соблюдают стандартные указания и правила разработки вакцин», — сказал представитель ВОЗ РИА Новости.

Он пояснил, что расследование строго предписано при выявлении у добровольцев каких-либо заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, третий этап испытаний вакцины от коронавируса компания Johnson&Johnson начала 23 сентября. В исследованиях задействовали до 60 тысяч добровольцев.

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