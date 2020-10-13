Грозный, , 13:55 — REGNUM Все четверо уничтоженных сегодня, 13 октября, в ходе спецоперации в Грозном боевиков являются уроженцами Чечни. Их личности установлены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал фото и данные террористов, сообщив, что все нейтрализованные боевики находились в федеральном розыске, скрываясь за границей, в том числе в Сирии. В Чечню они прибыли с целью совершения террористических актов, выполняя поручения своих кураторов на Западе.

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал чеченский лидер.

Кадыров также отметил, что участь ликвидированных бандитов ждет всех, кто посягнет на мир в Чечне.

«Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 октября, в Грозном была проведена спецоперация по нейтрализации группы боевиков, которые планировали теракты в Чечне. Силовики обнаружили четверых бандитов в одном из частных домов в Октябрьском районе Грозного. При проведении спецоперации погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один получил ранения.

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