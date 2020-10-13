Чебоксары, , 13:47 — REGNUM В Чебоксарах прокуратура внесла представление за «живые» очереди в фойе администрации Калининского района. Десятки посетителей не соблюдали безопасную дистанцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

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Проверка проводилась после сообщений в прессе об очередях и длительном ожидании посетителей в райадминистрации. Прокуратурой было установлено, что 30 сентября в фойе толпились десять человек, которые пришли в отдел социальной защиты населения Калининского района.

«Образовалась очередь из посетителей, в которой не соблюдались требования социального дистанцирования граждан», — говорят в прокуратуре, отмечая, что в условиях пандемии коронавируса в помещениях не были обеспечены требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В адрес директора КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» министерства труда Чувашии внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности, в рамках которого жители обязаны носить маски в помещениях и на транспорте, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8989 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7511 человек, умерли 106 пациентов с COVID-19.