Архангельск, , 13:47 — REGNUM В Архангельской области стремительно растет число зараженных новым коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявили 195 инфицированных. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших: 91 архангелогородец, 20 жителей Вельска, 18 новодвинцев, 10 северодвинцев. Случаи заболевания COVID-19 выявлены также в Мирном, Котласе, Коряжме, Каргопольском, Приморском, Холмогорском и других районах области.

Всего с начала пандемии в Архангельской области COVID-19 был диагностирован у 16 135 человек, из них 11 619 — уже выздоровели.