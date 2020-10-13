Барнаул, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались семь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 октября в региональном правительстве.

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Уточняется, что шесть человек умерли от COVID-19, один — по другой причине.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 596 человек. 271 пациент умер от новой коронавирусной инфекции, 321 — от иных причин. По четырем случаям смерти проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 13 октября выявлено 15 508 носителей коронавируса.

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