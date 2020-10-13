Ставрополь, , 13:45 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал владельцев кинотеатров Ставропольского края в их требовании о возобновлении работы после семимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса. Об этом он сообщил 12 октября на встрече с предпринимателями в Ставрополе во время рабочей поездки в регион.

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Вопрос обоснованности семимесячного простоя кинотеатров на Ставрополье подняла владелец одного из них Анна Шелудченко. По ее словам, она получила двухпроцентный кредит, но деньги эти уже потрачены, и их необходимо возвращать.

«Мы должны сохранять занятость, мы платим коммуналку за счет этих кредитов, потому что нельзя обесточивать кинооборудование. Мы содержим здания, платим аренду, полностью платим все налоги и не работали ни одного дня». — цитирует Шелудченко ТАСС.

Титов в свою очередь подчеркнул, что кинотеатры открыты почти по всей стране, должны они, по его словам, возобновить работу и на Ставрополье. Он заверил, что поднимет этот вопрос в ходе встречи с губернатором края Владимиром Владимировым.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа владельцы кинотеатров Ставрополья направили письмо главе региона, в котором заявили о своем бедственном положении из-за простоя. Тогда они потребовали от властей края возобновления работы с начала сентября или компенсации расходов по содержанию простаивающих предприятий.

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